Силуанов заявил, что экономика России выдержит обсуждаемые на Западе новые санкции

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что российская экономика выдержит обсуждаемые на Западе новые ограничения.
Силуанов заявил, что экономика России выдержит обсуждаемые на Западе новые санкции
  • Legion-Media

«В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются», — сказал Силуанов.

При этом он считает, что «до этого не должно доходить дело».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада.

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