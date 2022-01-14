Силуанов заявил, что экономика России выдержит обсуждаемые на Западе новые санкции

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что российская экономика выдержит обсуждаемые на Западе новые ограничения.

«В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются», — сказал Силуанов.

При этом он считает, что «до этого не должно доходить дело».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада.