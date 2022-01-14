РЖД: Китай снимает ограничения на приём грузов через железнодорожные погранпереходы
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При этом соответствующее решение не распространяется на необработанную древесину, экспорт которой ограничен с 1 января по решению правительства.
«Практически все вагоны с кругляком, застрявшие накануне этого из-за неприёма китайской стороной, по согласованию с грузовладельцами уже перенаправили по новым адресам. Лес будет реализован на внутреннем рынке», — пояснили в РЖД.
Ограничения были введены в начале декабря 2021 года в рамках усиления антиковидных мер.
Ранее в Китае призвали укрепить сотрудничество с Россией в сталелитейной сфере.