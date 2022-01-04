В Китае призвали укрепить сотрудничество с Россией в сталелитейной сфере

Секретарь парткома Института планирования и исследований металлургической промышленности КНР Ли Синьчуан заявил, что Россия и Китай должны развивать сотрудничество в сфере разработок технологий низкоуглеродного производства в сталелитейной области.

«Россия занимает четвёртое место в мире по производству стали и обладает видимыми преимуществами перед другими странами для развития отрасли», — сказал Синьчуан в интервью РИА Новости.

По его мнению, России и КНР как одним из крупнейших производителей стали в мире следует объединить усилия и начать совместно заниматься разработками по декарбонизации отрасли.

«В Китае сталелитейная промышленность занимает второе место по объемам использования угля в производстве», — подчеркнул Синьчуан.

В июле российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва и Пекин ведут тесное сотрудничество в сфере борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин.