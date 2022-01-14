Глава МИД Лавров: у России нет привычки кого-то «зазывать» в Союзное государство

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал мнение ряда западных экспертов о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии. По словам министра, у Москвы нет привычки кого-то «зазывать», как это делает НАТО.

«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», —сказал Лавров во время пресс-конференции.

Ранее российский министр также напомнил, что в уставе Организации Договора о коллективной безопасности предусмотрено, что те страны, которые желают присоединиться к договору, могут обратиться с такой просьбой.