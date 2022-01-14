Глава МИД Лавров: желающие присоединиться к ОДКБ страны могут сделать такой запрос

В уставе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предусмотрено, что те страны, которые желают присоединиться к договору, могут обратиться с такой просьбой, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время пресс-конференции соответствующий вопрос задал корреспондент RT Arabic Хадая Саргон. Как напомнил Лавров, в уставе ОДКБ «всё записано».

«У нас в уставе ОДКБ всё записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой», — сказал министр.

Он добавил, что в последние полтора года главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав: помимо полноправных членов организации, создаются институты партнёра и наблюдателя.

Эта информация была разослана другим странам, «интерес как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ есть», добавил Лавров.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.