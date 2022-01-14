Глава МИД Лавров: желающие присоединиться к ОДКБ страны могут сделать такой запрос
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Во время пресс-конференции соответствующий вопрос задал корреспондент RT Arabic Хадая Саргон. Как напомнил Лавров, в уставе ОДКБ «всё записано».
«У нас в уставе ОДКБ всё записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой», — сказал министр.
Он добавил, что в последние полтора года главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав: помимо полноправных членов организации, создаются институты партнёра и наблюдателя.
Эта информация была разослана другим странам, «интерес как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ есть», добавил Лавров.
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.