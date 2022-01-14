Глава МИД Лавров: желающие присоединиться к ОДКБ страны могут сделать такой запрос

Короткая ссылка
В уставе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предусмотрено, что те страны, которые желают присоединиться к договору, могут обратиться с такой просьбой, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров: желающие присоединиться к ОДКБ страны могут сделать такой запрос
  • Gettyimages.ru

Во время пресс-конференции соответствующий вопрос задал корреспондент RT Arabic Хадая Саргон. Как напомнил Лавров, в уставе ОДКБ «всё записано».

«У нас в уставе ОДКБ всё записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой», — сказал министр.

Он добавил, что в последние полтора года главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав: помимо полноправных членов организации, создаются институты партнёра и наблюдателя.

Эта информация была разослана другим странам, «интерес как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ есть», добавил Лавров.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить