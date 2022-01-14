WSJ: Запад не знает, как справиться с брошенным Путиным вызовом

Никто не знает, нападёт ли российский лидер Владимир Путин на Украину, но становится всё более очевидным, что разобщённый и сбитый с толку Запад не знает, как ответить на брошенный им вызов.

AP

Об этом написал Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal. По его словам, западные дипломаты в течение последнего десятилетия пренебрегали российским президентом «как безжалостным пережитком заброшенного прошлого». Мид отмечает, что президент России восстанавливает Советский Союз под носом у занятого своими проблемами Запада. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах.