WSJ: Запад не знает, как справиться с брошенным Путиным вызовом
- AP
Об этом написал Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal.
По его словам, западные дипломаты в течение последнего десятилетия пренебрегали российским президентом «как безжалостным пережитком заброшенного прошлого».
Мид отмечает, что президент России восстанавливает Советский Союз под носом у занятого своими проблемами Запада.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах.