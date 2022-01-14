WSJ: Запад не знает, как справиться с брошенным Путиным вызовом

Короткая ссылка
Никто не знает, нападёт ли российский лидер Владимир Путин на Украину, но становится всё более очевидным, что разобщённый и сбитый с толку Запад не знает, как ответить на брошенный им вызов.
WSJ: Запад не знает, как справиться с брошенным Путиным вызовом
  • AP

Об этом написал Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal.

По его словам, западные дипломаты в течение последнего десятилетия пренебрегали российским президентом «как безжалостным пережитком заброшенного прошлого».

Мид отмечает, что президент России восстанавливает Советский Союз под носом у занятого своими проблемами Запада.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал прогрессом начало переговоров между Россией и странами Запада в различных форматах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить