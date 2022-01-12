Канцлер Германии Шольц назвал прогрессом диалог России с США и НАТО
- AP
«Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ) стало то, что — и благодаря не только нашим усилиям, но и усилиям многих других, — механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров. И это хороший прогресс», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что важно и в дальнейшем проводить переговоры в разных форматах.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.