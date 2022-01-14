Комитет ЕП запланировал 17 января внеочередное заседание по вопросам безопасности

Комитет по иностранным делам Европарламента запланировал на 17 января внеочередное заседание при участии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине.

«Пройдёт внеочередное заседание... чтобы обсудить архитектуру безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины и у границ Украины с Россией», — сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции Европейской народной партии (ЕНП).

По словам собеседника издания, депутаты предложили провести дебаты по вопросам безопасности, однако изменить утверждённую уже повестку сессии представляется сложным.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится направить миссию на Украину по подготовке кадров высокого уровня для украинской армии.