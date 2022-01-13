Боррель: ЕС обсуждает отправку миссии на Украину для подготовки офицеров

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится направить миссию на Украину по подготовке кадров высокого уровня для украинской армии.
Боррель: ЕС обсуждает отправку миссии на Украину для подготовки офицеров
  • AP

«Есть предложение о создании миссии, но не обычной миссии по подготовке военных, наподобие тех, которые мы осуществляем в Мали и осуществляли в ЦАР. Речь идет о подготовке кадров высокого уровня в армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ЕС направил делегацию на Украину для обсуждения на месте целей будущей миссии ЕС.

Боррель выразил надежду, что скоро решение по этому вопросу будет принято.

Ранее Боррель заявил, что ЕС очень тесно сотрудничает с США в том, что касается диалога с Россией по вопросу о безопасности в Европе.

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