Боррель: ЕС тесно сотрудничает с США по консультациям с Россией о безопасности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС очень тесно сотрудничает с США в том, что касается диалога с Россией по вопросу о безопасности в Европе.

«Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в (диалоге по безопасности с Россией и США. — RT) и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США. Я неоднократно общался по телефону с госсекретарём (США Энтони Блинкеном. — RT), коллеги-министры также контактировали», — приводит ТАСС слова Борреля.

По его словам, в Евросоюзе убеждены, что ни одно решение не будет обсуждаться и приниматься без тесного сотрудничества с Европой и без её участия.

Как ранее заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американская сторона надеется, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится.