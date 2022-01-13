Боррель: ЕС тесно сотрудничает с США по консультациям с Россией о безопасности
- AP
«Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в (диалоге по безопасности с Россией и США. — RT) и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США. Я неоднократно общался по телефону с госсекретарём (США Энтони Блинкеном. — RT), коллеги-министры также контактировали», — приводит ТАСС слова Борреля.
По его словам, в Евросоюзе убеждены, что ни одно решение не будет обсуждаться и приниматься без тесного сотрудничества с Европой и без её участия.
Как ранее заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американская сторона надеется, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится.