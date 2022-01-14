Глава МИД Лавров объяснил заявления Блинкена и других политиков Запада о Путине и России

«Загадочные и красивые» выражения Запада, в частности госсекретаря США Энтони Блинкена о российском президенте Владимире Путине, могут быть связаны с тем, что в 90-е годы «кто-то посчитал», будто Россия «в кармане» у Запада и не будет больше отстаивать свои интересы, а потом всё это оказалось не так. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Так он ответил на просьбу корреспондента RT Дэниела Армстронга прокомментировать слова Блинкена о том, что «то, что Путин сделал за последние пару лет, только ускорило всё то, что Путин, по своим собственным словам, хотел бы предотвратить».

«Во-первых, это красивая фигура речи. Англосаксы любят формулировать такие загадочные, красивые выражения. Я не очень понимаю, о чём идёт речь в данном случае», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что президент Путин все годы своего правления, особенно последние годы, особое внимание уделяет укреплению суверенитета России.

«Мы видим, какой атаке суверенитет России, да и многих других стран, более или менее проводящих независимую политику, подвергается со стороны Запада. Атаки гибридные, как их принято называть, идущие по всем направлениям, и прямое военное сдерживание», — добавил министр.

Для России это абсолютно неприемлемо, подчеркнул он.

«Наш опыт 90-х годов, наверное, и является причиной подобного рода высказываний Запада, когда в 90-е годы Запад решил, что всё, вот «они уже достигли тех целей, которые не сами они перед собой поставили, а которые мы, американцы, поставили перед ними и помогаем им эти цели воплощать в жизнь», — добавил министр.

Он предположил, что, «наверное, обидно», когда кто-то посчитал, что «Россия в кармане», но это оказалось не так.

Как ранее отметил Лавров, терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».