Глава МИД Лавров объяснил заявления Блинкена и других политиков Запада о Путине и России
- AP
Так он ответил на просьбу корреспондента RT Дэниела Армстронга прокомментировать слова Блинкена о том, что «то, что Путин сделал за последние пару лет, только ускорило всё то, что Путин, по своим собственным словам, хотел бы предотвратить».
«Во-первых, это красивая фигура речи. Англосаксы любят формулировать такие загадочные, красивые выражения. Я не очень понимаю, о чём идёт речь в данном случае», — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что президент Путин все годы своего правления, особенно последние годы, особое внимание уделяет укреплению суверенитета России.
«Мы видим, какой атаке суверенитет России, да и многих других стран, более или менее проводящих независимую политику, подвергается со стороны Запада. Атаки гибридные, как их принято называть, идущие по всем направлениям, и прямое военное сдерживание», — добавил министр.
Для России это абсолютно неприемлемо, подчеркнул он.
«Наш опыт 90-х годов, наверное, и является причиной подобного рода высказываний Запада, когда в 90-е годы Запад решил, что всё, вот «они уже достигли тех целей, которые не сами они перед собой поставили, а которые мы, американцы, поставили перед ними и помогаем им эти цели воплощать в жизнь», — добавил министр.
Он предположил, что, «наверное, обидно», когда кто-то посчитал, что «Россия в кармане», но это оказалось не так.
Как ранее отметил Лавров, терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».