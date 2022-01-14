Глава МИД России Лавров заявил об ожидании ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
- Legion-Media
«Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий», — сказал он на пресс-конференции.
Трансляцию мероприятия ведёт RT.
По словам Лаврова, если есть добрая воля и готовность к компромиссам, всегда можно найти взаимоприемлемые решения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал контакты России с США и НАТО по гарантиям безопасности «попыткой идти по конструктивному пути, даже если получается не всё».