Глава МИД России Лавров заявил об ожидании ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности и готовится к любому развитию событий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий», — сказал он на пресс-конференции.

Трансляцию мероприятия ведёт RT.

По словам Лаврова, если есть добрая воля и готовность к компромиссам, всегда можно найти взаимоприемлемые решения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал контакты России с США и НАТО по гарантиям безопасности «попыткой идти по конструктивному пути, даже если получается не всё».