Глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о неоценимой роли России в операции ОДКБ

Роль России в жизненно необходимой операции миротворцев ОДКБ в Казахстане была неоценимой, заявил глава Мининформа республики Аскар Умаров.

«Это (обращение к ОДКБ за помощью для нормализации обстановки в стране. — RT) было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок», — сказал он в интервью Sputnik Казахстан.

Министр выразил благодарность странам — членам ОДКБ за оперативную реакцию и выделил роль России в стабилизации обстановки в государстве.

«Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны — члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима», — добавил Умаров.

Ранее стало известно о вылете из Казахстана десяти самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ в Минскую область.

Как уточняется, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России.