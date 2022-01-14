Глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о неоценимой роли России в операции ОДКБ

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Роль России в жизненно необходимой операции миротворцев ОДКБ в Казахстане была неоценимой, заявил глава Мининформа республики Аскар Умаров.
Глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о неоценимой роли России в операции ОДКБ
  • AP

«Это (обращение к ОДКБ за помощью для нормализации обстановки в стране. — RT) было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок», — сказал он в интервью Sputnik Казахстан.

Министр выразил благодарность странам — членам ОДКБ за оперативную реакцию и выделил роль России в стабилизации обстановки в государстве.

«Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны — члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима», — добавил Умаров.

Ранее стало известно о вылете из Казахстана десяти самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ в Минскую область. 

Как уточняется, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России.

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