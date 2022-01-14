NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
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Как отмечается, вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает ряд причин, одна из которых — неуверенность европейских членов НАТО относительно вступления страны в альянс.
Кроме того, авторы статьи указывают на то, что несмотря на многочисленные заявления Вашингтона по включению Украины в НАТО, президент США Джо Байден «был всегда осторожен в подобных высказываниях».
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.