NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем

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Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к НАТО. Об этом пишет издание The New York Times.
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Как отмечается, вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает ряд причин, одна из которых — неуверенность европейских членов НАТО относительно вступления страны в альянс.

Кроме того, авторы статьи указывают на то, что несмотря на многочисленные заявления Вашингтона по включению Украины в НАТО, президент США Джо Байден «был всегда осторожен в подобных высказываниях».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

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