В Минобороны Нидерландов заявили о единстве позиции ЕС и НАТО в отношении России
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«Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, Евросоюз и Североатлантический альянс едины в позиции в отношении России — «ставка на деэскалацию и диалог».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО.