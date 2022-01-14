В Минобороны Нидерландов заявили о единстве позиции ЕС и НАТО в отношении России

Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России — ставка на деэскалацию и диалог. Об этом заявили в Минобороны Нидерландов.

«Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, Евросоюз и Североатлантический альянс едины в позиции в отношении России — «ставка на деэскалацию и диалог».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО.