В Минобороны Нидерландов заявили о единстве позиции ЕС и НАТО в отношении России

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Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России — ставка на деэскалацию и диалог. Об этом заявили в Минобороны Нидерландов.
В Минобороны Нидерландов заявили о единстве позиции ЕС и НАТО в отношении России
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, Евросоюз и Североатлантический альянс едины в позиции в отношении России — «ставка на деэскалацию и диалог».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО.

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