Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО
  • AP
  • © Olivier Hoslet

Об этом Боррель написал в своём Twitter.

Он отметил, что об итогах заседания министров проинформировали Столтенберг и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона надеется, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится.

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