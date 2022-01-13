Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО
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Об этом Боррель написал в своём Twitter.
Merci @florence_parly pour son accueil à Brest pour la réunion informelle des ministres de la Défense— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2022
Ce soir nous avons discuté de l’ingérence d’acteurs non-étatiques dans nos missions avec @Lacroix_UN & @jensstoltenberg, qui nous a briefé sur le conseil @NATO-Russie. pic.twitter.com/zd7suA69jd
Он отметил, что об итогах заседания министров проинформировали Столтенберг и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона надеется, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится.