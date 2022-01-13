Канцлер ФРГ анонсировал скорую встречу «нормандской четвёрки»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители «нормандской четвёрки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров.
Канцлер ФРГ анонсировал скорую встречу «нормандской четвёрки»
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы стараемся также активизировать «нормандский формат». Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырёх стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Шольц не стал уточнять уровень переговорщиков.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.

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