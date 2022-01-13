Норвегия предупредила Россию о предстоящем многонациональном учении Cold Response 2022

Оперативное командование Вооружённых сил Норвегии предупредило командование Северного флота России о предстоящем многонациональном учении Cold Response 2022.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что норвежская сторона в ходе видео-конференц-связи ознакомила командующего Северным флотом Александра Моисеева с предварительными планами предстоящего учения.

В учении будут участвовать ряд стран — участниц НАТО.

Ранее сообщалось, что моряки Северного флота России в 2022 году намерены принять участие в совместных с Норвегией традиционных спасательных учениях «Баренц».