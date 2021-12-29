Северный флот сообщил о планируемых в 2022 году совместных учениях с Норвегией
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Об этом информирует пресс-служба флота.
Отмечается, что Северный флот продолжит взаимодействие с норвежскими моряками по вопросам поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий.
«В 2022 году североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях «Баренц», — приводит сообщение РИА Новости.
От Северного флота в учении задействуют до двух спасательных судов, вертолёты и самолёты объединения ВВС и ПВО, которые оборудованы для поиска и спасения людей на море.
Ранее морпехи Северного флота провели в Мурманской области учения по обнаружению и ликвидации условного противника.