Северный флот сообщил о планируемых в 2022 году совместных учениях с Норвегией

Моряки Северного флота России в 2022 году намерены принять участие в совместных с Норвегией традиционных спасательных учениях «Баренц».

Об этом информирует пресс-служба флота.

Отмечается, что Северный флот продолжит взаимодействие с норвежскими моряками по вопросам поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий.

«В 2022 году североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях «Баренц», — приводит сообщение РИА Новости.

От Северного флота в учении задействуют до двух спасательных судов, вертолёты и самолёты объединения ВВС и ПВО, которые оборудованы для поиска и спасения людей на море.

Ранее морпехи Северного флота провели в Мурманской области учения по обнаружению и ликвидации условного противника.