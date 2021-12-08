Морпехи Северного флота провели учения в Мурманской области

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Морпехи Северного флота провели в Мурманской области учения по обнаружению и ликвидации условного противника.
Морпехи Северного флота провели учения в Мурманской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Задачей военнослужащих было выследить группу условных боевиков, скрывавшихся в горах. Морпехи, прикрывая друг друга, навели навесную переправу, вышли на цель и устроили засаду.

Затем был проведён перекрёстный обстрел. Условный противник был ликвидирован.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» провёл первые артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

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