Морпехи Северного флота провели учения в Мурманской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Задачей военнослужащих было выследить группу условных боевиков, скрывавшихся в горах. Морпехи, прикрывая друг друга, навели навесную переправу, вышли на цель и устроили засаду.
Затем был проведён перекрёстный обстрел. Условный противник был ликвидирован.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» провёл первые артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Об этом рассказали в пресс-службе флота.