В МИД России заявили о рабочем переговорном процессе с США и НАТО
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«Мы находимся в рабочем переговорном процессе. Мы делаем всё для того, чтобы использовать искусство дипломатии, те возможности, которые дипломатия предоставляет, для разрешения данных, можно сказать, критических вопросов», — сказала она.
Представитель МИД отметила, что эти вопросы являются критическими не только для России, но имеют глобальный характер.
Захарова также добавила, что Россия будет исходить из реалий в данной ситуации.
RT ведёт трансляцию брифинга Захаровой.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности.