В МИД России заявили о рабочем переговорном процессе с США и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила о переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и НАТО. Она отметила, что необходимо использовать дипломатию для критически важных вопросов.

«Мы находимся в рабочем переговорном процессе. Мы делаем всё для того, чтобы использовать искусство дипломатии, те возможности, которые дипломатия предоставляет, для разрешения данных, можно сказать, критических вопросов», — сказала она.

Представитель МИД отметила, что эти вопросы являются критическими не только для России, но имеют глобальный характер.

Захарова также добавила, что Россия будет исходить из реалий в данной ситуации.

RT ведёт трансляцию брифинга Захаровой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности.