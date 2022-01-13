В МИД России заявили о рабочем переговорном процессе с США и НАТО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила о переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и НАТО. Она отметила, что необходимо использовать дипломатию для критически важных вопросов.
В МИД России заявили о рабочем переговорном процессе с США и НАТО
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«Мы находимся в рабочем переговорном процессе. Мы делаем всё для того, чтобы использовать искусство дипломатии, те возможности, которые дипломатия предоставляет, для разрешения данных, можно сказать, критических вопросов», — сказала она. 

Представитель МИД отметила, что эти вопросы являются критическими не только для России, но имеют глобальный характер. 

Захарова также добавила, что Россия будет исходить из реалий в данной ситуации.

RT ведёт трансляцию брифинга Захаровой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности.

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