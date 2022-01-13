Захарова назвала «безобразным» игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ
- Legion-Media
«Я про ОБСЕ, видимо, уже не должна говорить после событий в Казахстане и безобразного игнорирования этой ситуации со стороны ОБСЕ. Вообще, мы задаемся вопросом: а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену?» — сказала она на брифинге.
Кроме того, Захарова обратилась к сотрудникам ОБСЕ по ситуации с правами человека на Украине.
«Как вы оцениваете то, что там происходит в сфере прав человека, защиты свободы слова и вообще физической защиты журналистов?», — добавила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, которые подвергались целенаправленным нападениям со стороны участников беспорядков в Казахстане.