Путин провёл разговор с премьер-министром Израиля

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Путин провёл разговор с премьер-министром Израиля
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счёт работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затрагивались аспекты взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить