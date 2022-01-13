Путин провёл разговор с премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счёт работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что затрагивались аспекты взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле.