Путин провёл разговор с премьер-министром Израиля
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счёт работе с США и их союзниками по НАТО, а также о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что затрагивались аспекты взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы.
В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле.