Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на объекты в Святой земле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле.
Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на объекты в Святой земле
  • AP

«Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твёрдое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.

24 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили в телефонном разговоре общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне.

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