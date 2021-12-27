Лавров и глава МИД Израиля обсудили восстановление прав России на объекты в Святой земле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили урегулирование практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле.

«Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твёрдое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.

24 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили в телефонном разговоре общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне.