Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили в телефонном разговоре общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что «особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов».

Установлено продолжить личные контакты.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.