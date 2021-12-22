Путин и премьер Люксембурга обсудили ситуацию на Украине и миграционный кризис
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза», — говорится в заявлении.
Кроме того, Путин дал принципиальную оценку деструктивным действиям Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса.
«Подчёркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского комплекса мер», — отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.