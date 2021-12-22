Путин и премьер Люксембурга обсудили ситуацию на Украине и миграционный кризис

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, в ходе которого они обсудили перспективы урегулирования на Украине и миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС.
Путин и премьер Люксембурга обсудили ситуацию на Украине и миграционный кризис
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин дал принципиальную оценку деструктивным действиям Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса.

«Подчёркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского комплекса мер», — отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.

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