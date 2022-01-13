В ЕС заявили, что будут решительно реагировать при ухудшении ситуации на востоке Украины

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Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз будет активно и решительно реагировать на возможное ухудшение ситуации на востоке Украины.
В ЕС заявили, что будут решительно реагировать при ухудшении ситуации на востоке Украины
  • AP

«В случае военной интервенции мы реагировали бы очень активно и решительно. Мы уверены, что можно найти решение дипломатическим и политическим путём так, чтобы мы восстановили стабильность и безопасность», — приводит ТАСС слова Мишеля.

Он отметил, что Евросоюз полностью готов поддерживать процесс урегулирования.

«Мы очень внимательно следим за происходящим», — добавил председатель Евросовета.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС очень тесно сотрудничает с США в том, что касается диалога с Россией по вопросу о безопасности в Европе.

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