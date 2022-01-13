Лавров заявил о готовности России отреагировать на новые возможные санкции со стороны США

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» заявил о готовности России отреагировать на новые возможные санкции со стороны США.

«Говоря об этих угрозах, санкциях: они настолько аррогантны, абсурдны — по-моему, для любого человека это понятно. Но именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего. Мы, конечно же, будем реагировать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.