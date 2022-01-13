Лавров рассказал об обещаниях США и Британии по поводу нерасширения НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» заявил, что США и Великобритания давали Москве обещания о нерасширении НАТО.

«В этой связи насчёт нерасширения НАТО они давали такие обещания. (Госсекретарь США. — RT) Джим Бейкер в феврале и мае 1990 года ещё Михаилу Горбачеву говорил, что ни на дюйм военная инфраструктура не продвинется восточнее Одера», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, экс-премьер Великобритании Джон Мейджор также разговаривал с бывшим в те времена главой Минобороны СССР Дмитрием Язовым по этому вопросу.

«И на прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счёт нет», — добавил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток.