Песков: Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств.

«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда перемещать наши вооружённые силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории — Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств», — сказал Песков.

По его словам, это тоже очень принципиальный момент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.