Песков: Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств.
Песков: Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств
  • Gettyimages.ru

«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда перемещать наши вооружённые силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории — Россия не перемещает свои вооружённые силы по территории других государств», — сказал Песков.

По его словам, это тоже очень принципиальный момент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить