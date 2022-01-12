Иран и Венесуэлу лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов по взносам

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В Генеральной ассамблее ООН лишили права голоса Иран, Венесуэлу и ещё несколько стран из-за долгов по взносам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Иран и Венесуэлу лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов по взносам
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В письме сказано, что на данный момент за 11 странами — участницами ООН числится задолженность по денежным взносам.

Согласно ст. 19 Устава ООН, в случае, если сумма задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся за два полных предыдущих года, у стран утрачивается право голоса.

Отмечается, что в списке должников Иран, Вануату, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Коморские Острова, Конго, Гвинея, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Судан.

По правилам ООН, Генассамблея может позволить таким странам участвовать в голосовании, если будет доказано, что просрочка платежа произошла по не зависящим от стран обстоятельствам.

Для возвращения права голоса Ирану нужно внести $18,4 млн, Венесуэле — $39,8 млн, а Вануату — $194.

В 2017 году постпред США при ООН Никки Хейли призвала лишить КНДР голоса в ООН.

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