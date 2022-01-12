Бербок: Германия и Франция работают над возобновлением переговоров в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ и Франция плотно работают над возобновлением переговоров в нормандском формате.

«Важно и правильно, что на этой неделе переговоры идут на разных площадках: в стратегическом диалоге между США и Россией, в Совете Россия — НАТО, в ОБСЕ и от Германии и Франции мы плотно работаем вместе, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате», — приводит РИА Новости слова министра.

Она отметила, что «ясно, что решения о безопасности в Европе не может быть без Европы».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат на данный момент возвращён в рабочее состояние.