Во Франции заявили о возвращении нормандского формата в рабочее состояние

Нормандский формат на данный момент возвращён в рабочее состояние, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал», — приводит ТАСС слова Ле Дриана.

Он отметил, что на столе переговоров находятся такие вопросы как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжёлого вооружения, статус Донбасса.

По его словам, Франция выступает за «серьёзный и требовательный диалог» с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.