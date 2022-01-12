Во Франции заявили о возвращении нормандского формата в рабочее состояние

Короткая ссылка
Нормандский формат на данный момент возвращён в рабочее состояние, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Во Франции заявили о возвращении нормандского формата в рабочее состояние
  • AP
  • © Bertrand Guay

«Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал», — приводит ТАСС слова Ле Дриана.

Он отметил, что на столе переговоров находятся такие вопросы как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжёлого вооружения, статус Донбасса.

По его словам, Франция выступает за «серьёзный и требовательный диалог» с Россией. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить