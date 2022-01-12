Главы МИД Китая и Турции обсудили ситуацию в Казахстане

Министр иностранных дел Китая Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в Пекине ситуацию в Казахстане.

«Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, обсудили ситуацию в Казахстане», — приводит ТАСС сообщение МИД Китая.

По словам китайского министра, Пекин готов объединить усилия с Анкарой ради демократизации международных отношений и защиты интересов государств с формирующейся рыночной экономикой.

Ранее Ван И заявил, что Китай и Россия не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну.