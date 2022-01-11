Глава МИД Китая: Россия и КНР не должны допустить погружения Центральной Азии в хаос

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Китай и Россия не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил о необходимости углубления координации действий Москвы и Пекина для противостоянию вмешательства внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Китая и России находятся на беспрецедентно высоком уровне.

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