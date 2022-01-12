Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт

Первый снова построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода... совершил первый полёт первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — приводит РИА Новости сообщение «Ростеха».

Полёт проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут.

Во время полёта были выполнены манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что дальнейшее развитие бомбардировщиков Ту-160 позволит применять на них перспективное вооружение.

Ранее сообщалось, что два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М, оснащённых новым вооружением, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.