Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт

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Первый снова построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт.
Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
  • Legion-Media

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода... совершил первый полёт первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — приводит РИА Новости сообщение «Ростеха».

Полёт проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут.

Во время полёта были выполнены манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что дальнейшее развитие бомбардировщиков Ту-160 позволит применять на них перспективное вооружение.

Ранее сообщалось, что два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М, оснащённых новым вооружением, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.

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