Два оснащённых новым оружием Ту-160М поступят на вооружение в 2022 году

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Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М, оснащённые новым вооружением поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.
Два оснащённых новым оружием Ту-160М поступят на вооружение в 2022 году
  • globallookpress.com
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«Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утверждённым планом», — приводит ТАСС слова командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

По его словам, на новых Ту-160М будут установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы, новые образцы вооружений.

Ранее стало известно, что экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку в Крыму.

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