Два оснащённых новым оружием Ту-160М поступят на вооружение в 2022 году
- globallookpress.com
- © UAC
«Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утверждённым планом», — приводит ТАСС слова командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
По его словам, на новых Ту-160М будут установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы, новые образцы вооружений.
Ранее стало известно, что экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку в Крыму.