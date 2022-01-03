Экипажи палубных истребителей Северного флота пройдут подготовку в Крыму

Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Минобороны России.

Лётчики будут совершенствовать свои навыки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТАК), который имитирует полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

В 2021 году такие тренировки проходили с конца августа по середину октября.

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