Экипажи палубных истребителей Северного флота пройдут подготовку в Крыму

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Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку в Крыму.
Экипажи палубных истребителей Северного флота пройдут подготовку в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Минобороны России.

Лётчики будут совершенствовать свои навыки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТАК), который имитирует полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

В 2021 году такие тренировки проходили с конца августа по середину октября.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ставропольском крае прошли учения Южного военного округа по отражению огневой атаки условного противника.

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