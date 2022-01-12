Боррель заявил о необходимости создания вместе с Россией механизма управления кризисами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости создания совместно с Россией более эффективного механизма управления кризисами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Борреля.

«Первой задачей будет возврат к общим принципам архитектуры безопасности, которые перечислены в Хельсинкских соглашениях, Парижской хартии, Основополагающем акте Россия — НАТО... Второе — это создание более эффективного механизма управления кризисными ситуациями совместно с Россией, в области, в которой у ЕС есть большой опыт», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что кризис в отношениях с Россией поможет ЕС укрепить единство.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен представить собственные предложения по архитектуре европейской безопасности.