Боррель заявил о необходимости создания вместе с Россией механизма управления кризисами

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости создания совместно с Россией более эффективного механизма управления кризисами.
Боррель заявил о необходимости создания вместе с Россией механизма управления кризисами
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Борреля.

«Первой задачей будет возврат к общим принципам архитектуры безопасности, которые перечислены в Хельсинкских соглашениях, Парижской хартии, Основополагающем акте Россия — НАТО... Второе — это создание более эффективного механизма управления кризисными ситуациями совместно с Россией, в области, в которой у ЕС есть большой опыт», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что кризис в отношениях с Россией поможет ЕС укрепить единство.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен представить собственные предложения по архитектуре европейской безопасности.

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