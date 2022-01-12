Боррель заявил, что кризис в отношениях с Россией поможет ЕС укрепить единство

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Евросоюз должен воспользоваться кризисом в отношениях с Россией для укрепления единства и защиты интересов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что кризис в отношениях с Россией поможет ЕС укрепить единство
  • Gettyimages.ru

Заявление Борреля опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Вместе с НАТО и ОБСЕ Европейский союз является ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности. Нам нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис в отношениях с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом», — говорится в тексте заявления.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен представить собственные предложения по архитектуре европейской безопасности.

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