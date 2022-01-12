Боррель заявил, что кризис в отношениях с Россией поможет ЕС укрепить единство

Евросоюз должен воспользоваться кризисом в отношениях с Россией для укрепления единства и защиты интересов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

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