Политолог Шаповалов раскритиковал требования Госдепа США по российским учениям у границ

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что в США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.
Политолог Шаповалов раскритиковал требования Госдепа США по российским учениям у границ
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Как подчеркнул Шаповалов, та линия, которую приняли на вооружение США, «не выдерживает никакой критики».

«На логичные и обоснованные требования России не приближаться к российским границам и прекратить военную экспансию США и структур НАТО к российским рубежам США решили ответить неким, как им представляется, зеркальным ответом. Потребовать от России того же, но здесь мы видим существенные различия», — заявил политолог.

Он добавил, что российские войска находятся на территории России.

«С точки зрения любого суверенного государства, это право государства — распоряжаться своими силами на своей собственной территории по своему собственному усмотрению. Так же, впрочем, как и за пределами этой территории, если это сопряжено с теми или иными соглашениями и договорённостями»,  — отметил эксперт.

При этом специалист пояснил, что стороны США наблюдается «наползание на Россию».

«Постоянное движение к российским рубежам, перенос военной инфраструктуры, создание баз, военных объектов, расширение числа стран НАТО», — заключил собеседник RT.

Ранее Прайс заявил, что США ожидают, что Россия предоставит разъяснения по поводу своих учений у границ Украины.

11 января стало известно, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в учениях на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

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