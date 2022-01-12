Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Казахстане

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с армянским коллегой Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил ситуацию в Казахстане.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Казахстане
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведён обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике», — говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

7 декабря 2021 года Путин также провёл ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.

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