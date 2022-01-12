В Госдепе США выразили соболезнования в связи со смертью главы Европарламента Сассоли

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Глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс выразил соболезнования в связи со смертью председателя Европарламента Давида Сассоли.
В Госдепе США выразили соболезнования в связи со смертью главы Европарламента Сассоли
  • AP

«Мы выражаем наши искренние соболезнования народам (стран. — RT) Европейского союза в связи с уходом из жизни председателя Европейского парламента Давида Сассоли. Председателя Сассоли будут помнить как твёрдого приверженца сотрудничества США и ЕС, как голос, выступающий в защиту демократии и прав человека во всем мире, как сторонника Европейского союза, который служит своим народам и становится сильнее благодаря своему разнообразию», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Сассоли потерей искреннего демократа.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января в Италии в возрасте 65 лет.

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