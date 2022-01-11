Глава ЕК назвала смерть председателя Европарламента Сассоли потерей искреннего демократа
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«Наш союз теряет страстного европейца, искреннего демократа и хорошего человека. Давид Сассоли был человеком глубокой веры и твёрдых убеждений», — цитирует главу ЕК Интерфакс.
По её словам, за более чем десятилетнюю работу в Европейском парламенте Сассоли постоянно защищал Евросоюз и его ценности.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет.
Ранее стало известно о его госпитализации с серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.