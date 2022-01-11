Глава ЕК назвала смерть председателя Европарламента Сассоли потерей искреннего демократа

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала печальным днём для Европы смерть председателя Европейского парламента Давида Сассоли.
Глава ЕК назвала смерть председателя Европарламента Сассоли потерей искреннего демократа
  • © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

«Наш союз теряет страстного европейца, искреннего демократа и хорошего человека. Давид Сассоли был человеком глубокой веры и твёрдых убеждений», — цитирует главу ЕК Интерфакс.

По её словам, за более чем десятилетнюю работу в Европейском парламенте Сассоли постоянно защищал Евросоюз и его ценности.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет.

Ранее стало известно о его госпитализации с серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

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