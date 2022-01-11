Глава ЕК назвала смерть председателя Европарламента Сассоли потерей искреннего демократа

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала печальным днём для Европы смерть председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

«Наш союз теряет страстного европейца, искреннего демократа и хорошего человека. Давид Сассоли был человеком глубокой веры и твёрдых убеждений», — цитирует главу ЕК Интерфакс.

По её словам, за более чем десятилетнюю работу в Европейском парламенте Сассоли постоянно защищал Евросоюз и его ценности.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет.

Ранее стало известно о его госпитализации с серьёзным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.