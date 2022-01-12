Посол России Антонов заявил, что чиновники США своими заявлениями торпедируют переговоры

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские чиновники торпедируют переговоры с российской стороной своими заявлениями.
Посол России Антонов заявил, что чиновники США своими заявлениями торпедируют переговоры
  • РИА Новости

«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — цитирует Антонова российское посольство в своём Facebook.

По его словам, Россия настроена на субстантивное обсуждение российских документов.

Он добавил, что их нужно принять в ближайшее время — для стабилизации ситуации в Европе.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика со стороны представителей Госдепа не способствует конструктивной атмосфере на переговорах.

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