Посол Антонов высказался об обвинительной риторике США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика со стороны представителей Госдепа не способствует конструктивной атмосфере на переговорах.

«Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах», — приводит слова Антонова российское посольство в своём Facebook.

По его словам, на сегодняшний день необходимо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии.

Он отметил, что России нужны конкретные действия США, а не дезинформация и «обвинения во всех грехах».

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что заявления США о том, что Россия вызвала кризис в сфере безопасности своими действиями, являются переворачиванием фактов.