Посол Антонов призвал США отвести их военный потенциал от границ России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону отвести её военный потенциал от российских границ.

По его словам, США и Россия вместе несут особую ответственность за безопасность в мире.

Он призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики и задуматься о жизни будущих поколений.

«Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — приводит российское посольство в США слова Антонова.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика со стороны представителей Госдепа не способствует конструктивной атмосфере на переговорах.