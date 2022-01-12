Посол Антонов призвал США отвести их военный потенциал от границ России
По его словам, США и Россия вместе несут особую ответственность за безопасность в мире.
Он призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики и задуматься о жизни будущих поколений.
«Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — приводит российское посольство в США слова Антонова.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика со стороны представителей Госдепа не способствует конструктивной атмосфере на переговорах.