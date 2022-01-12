Премьер Квебека предложил введение взносов для отказывающихся вакцинироваться от COVID-19
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам», — написал Лего в своём Facebook.
По его словам, на непривитых взрослых приходится половина госпитализаций в отделения интенсивной терапии с коронавирусом.
«Это огромная нагрузка на нашу систему здравоохранения», — добавил он.
Ранее в Квебеке ввели новые меры по борьбе с коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон».