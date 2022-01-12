Премьер Квебека предложил введение взносов для отказывающихся вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего предложил ввести взносы для взрослых граждан, не желающих проходить вакцинацию от коронавируса по немедицинским причинам.

«Мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам», — написал Лего в своём Facebook.

По его словам, на непривитых взрослых приходится половина госпитализаций в отделения интенсивной терапии с коронавирусом.

«Это огромная нагрузка на нашу систему здравоохранения», — добавил он.

Ранее в Квебеке ввели новые меры по борьбе с коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон».