В канадской провинции Квебек ввели новые антикоронавирусные меры
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«Бары, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные площадки, спа-салоны должны закрыться в понедельник в 17:00... Рестораны обязаны уменьшить вместимость на 50% и сократить количество часов работы... до 22:00», — сообщает телеканал CBC со ссылкой на местные власти.
Кроме того, школьников отправят на каникулы раньше положенного времени. Занятия возобновятся с 10 января. При этом начальные школы будут работать исключительно в качестве пунктов вакцинации.
Ранее медрегулятор США сообщил о доминировании нового штамма коронавируса «омикрон» на территории государства.