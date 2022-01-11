Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон не будет принимать решений по Украине без её участия

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в преддверии заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявила, что Соединённые Штаты не станут принимать решений, касающихся Украины, без участия самой страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы», — заявила она.

Ранее Смит сообщила, что ни один участник Североатлантического альянса не готов отказаться от политики «открытых дверей».

В интервью CNN она заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе о расширении Североатлантического альянса.