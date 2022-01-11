Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон не будет принимать решений по Украине без её участия
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы», — заявила она.
Ранее Смит сообщила, что ни один участник Североатлантического альянса не готов отказаться от политики «открытых дверей».
В интервью CNN она заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе о расширении Североатлантического альянса.