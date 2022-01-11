Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон не будет принимать решений по Украине без её участия

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Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в преддверии заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявила, что Соединённые Штаты не станут принимать решений, касающихся Украины, без участия самой страны.
Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон не будет принимать решений по Украине без её участия
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы», — заявила она.

Ранее Смит сообщила, что ни один участник Североатлантического альянса не готов отказаться от политики «открытых дверей».

В интервью CNN она заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе о расширении Североатлантического альянса.

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